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Где посмотреть вечер бокса в Москве с участием четверых казахстанцев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стало известно, где посмотреть вечер бокса в Москве с участием четверых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в Москве пройдет вечер бокса «Дерись и побеждай. Event 40», главным событием которого станет поединок за титул WBO Global между представителем Казахстана Айдосом Ербосынулы и Илиасом Ачергуи из Бельгии.
На вечере также выступят казахстанцы Нурсултан Жанабаев, Али Балоев, Константин Брусенский. В общем количестве фанатов ожидает 18 интереснейших противостояний.
Прямая трансляция на телеканале «Матч! Боец» началась в 17:00 по московскому времени (20:00 по Астане). В 19:55 по времени Москвы (19:55 для Алматы и Астаны) телеканалы «Хабар» и «Бокс ТВ» начали трансляцию центральных поединков. Порядок выхода боксеров ориентирован на казахстанских зрителей: 20:00, в прайм-тайм - Айдос Ербосынулы, затем Нурсултан Жанабаев и Константин Брусенский, а завершает программу выступление Али Балоева.
На вечере будет присутствовать чемпионка мира в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана. Она приехала поддержать соотечественников, в частности своего коллегу Константина Брусенского, который тренируется с ней в одном зале и недавно подписал договор с командой Шариповой. Его поединок на этом вечере организует промоутер Шариповой.
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