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Где посмотреть матч Лиги наций Казахстан - Андорра

16 Октября 2018 13:58 84
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Где посмотреть матч Лиги наций Казахстан - Андорра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 октября, национальная сборная Казахстана примет в Астане команду Андорры в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Поединок начнется в 20:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале Qazsport. Главный тренер Станимир Стоилов уже определился со стартовым составом на матч.

Напомним, обе сборные имеют в своем активе по 2 очка. Столько же баллов на счету Латвии, с которой наша команда три дня назад сыграла вничью. Гостевой матч с Андоррой также завершился для Казахстана ничейным результатом. В обоих случаях наша команда не смогла удержать победный счет. Лидирует же в группе сборная Грузии, которая пока идет без потерь - 9 очков. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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