Где отдохнуть в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последние года казахстанцы стали чаще делиться кадрами красивых мест нашей страны, подчеркивая, что и красоты Казахстана ничем не уступают швейцарским горам, американским каньонам, мальдивским островам. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, где можно отдохнуть в Казахстане и на что посмотреть.

Обновленные туристические маршруты в национальных парках

Пожалуй, особенной популярностью среди туристов пользуются национальные парки, которые также играют ключевую роль в развитии экологического туризма. В Казахстане насчитывается 14 национальных парков. Так, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭПР РК) за 2022 год национальные парки страны посетило около 2 миллионов туристов, что на 25 процентов выше, чем в 2021 году.

Накануне при поддержке ПРООН состоялось открытие обновленного туристского маршрута

«Орман жолдары» в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, одном из крупнейших парков Казахстана. «Орман жолдары» - концептуальный маршрут, где каждый посетитель – это гость леса. На маршруте «Орман жолдары» установлены входная группа, арт-объекты, пять аншлагов, навигационные указатели и информационные стенды, содержащие информацию о биологическом разнообразии национального парка. Протяженность маршрута составляет более 20 километров, и для его преодоления потребуется около одного-двух дней пешими и конными тропами. На территории нацпарка действуют 10 туристских маршрутов и четыре тропы общей протяженностью более 680 км. В 2022 году Катон-Карагайский национальный парк посетило 7 061 человек.

Обновленный туристический маршрут под названием «Сайрамсу аңыздары» также открылся в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке при поддержке ПРООН. Общая протяженность маршрута от входной группы и обратно составляет около 16 км, путь на тропе занимает около шести-восьми часов с преодолением подъемов и спусков. Концепция маршрута «Сайрамсу аңыздары» основывается на знакомстве человека с уникальной природой Западного Тянь-Шаня.

Нетронутая и первобытная природа, чистый воздух и разнообразие животного и растительного мира Наурзумского заповедника в Костанайской области покорит с первых троп любого туриста-ценителя отдыха на природе. Это уникальный во всех отношениях заповедник с неповторимой экосистемой, не имеющей аналогов в других частях степной зоны Евразии. Заповедная территория расположена на трех самобытных и неповторимых участках: Наурзум, Терсек и Сыпсын.

Самое яркое украшение Наурзумского и Терсекского участков – островные сосновые боры. В бору можно встретить представителей лесов, степей и пустынь. Наурзумский бор расположен в основном на песчаных дюнах. Ленточный бор Терсек, на северо-западе заповедника, представляет собой узкую полосу обособленных сосновых колков длиной около 20 км. Растут они на песчаных гривах, вершины которых заняты степью с преобладанием ковыля-волосатика. Ландшафт дополняют расположенные совсем рядом, по краю плато, останцы из разноцветных глин (белых, красных, фиолетовых и желтых), покрытых местами темно-зеленой шапкой зарослей казацкого можжевельника и отдельными подушками анабазиса. На степных участках встречаются луга и осиново-березовые рощицы. В заболоченных березняках на склонах восточного плато и в Наурзумском бору у сора Котантал можно встретить реликтовые растения.

Что касается путешествия по городам Казахстана, в список самых популярных туристических городов страны попали Актау, Атырау, Шымкент, Астана и Алматы. Безусловно, и другие регионы ничем не уступают по красоте, богатым древним легендам и достопримечательностям.

Атырауская область славится не только нефтью и бескрайней выжженной солнцем степью. Здесь также можно увидеть уникальные природные угодья Государственного природного резервата «Акжайык», расположенного на территории 341 тысячи гектаров в дельте реки Урал и побережья Каспийского моря до границы с Астраханской областью Российской Федерации, проходящей по реке Кига. Сотрудники природного резервата разработали несколько маршрутов для туристов. Один - пешеходный для знакомства с природой Прикаспия, в первую очередь флорой вдоль многочисленных впадающих в Каспий каналов. Второй - на лодке по устью Урала до выхода в море. Этот маршрут позволяет полюбоваться не только рекой, но и увидеть на ее берегах в тростниковых зарослях массу птиц. Еще один маршрут, если обмелевший в устье Урал наполнится нагонками водами, позволяет выйти в открытое море и также увидеть огромное число кормящихся здесь перелетных птиц.

Самый первый и один из самых крупных в Казахстане и на территории всей Средней Азии заповедник - биосферный заповедник Аксу-Жабаглы. Здесь можно увидеть древние палеонтологические стоянки, наскальные рисунки, а в сланцевых отложениях окаменевшие отпечатки ископаемых животных – брахиоподов, ящеров, насекомых рыб, растений. Привлекают внимание туристов и палеонтологические захоронения в ущельях Карабастау и Акбастау, которые расположены в долине реки Бурундай, на склонах вечно заснеженного хребта Каратау. Этот участок является филиалом заповедника Аксу-Жабаглы, и здесь можно увидеть отпечатки окаменевших черепах, моллюсков, растений древнейшего юрского периода, обитавших на дне плескавшегося здесь 120 миллионов лет назад океана. В заповеднике насчитывается 114 украшенных снежными шапками горных ледников. Высочайшей точкой является пик «Сайрам», называемый еще «Актюеольген» - «бездыханный верблюд». Возвышается над заповедником и массивный ледниковый хребет «Бугулутор» высотой 3 926 метров над уровнем моря.

Весной долины реки Аксу, особенно «Красная горка», восхищают красотой цветения огромных полян редкого эндемика - тюльпана Грейга, произрастающего в природных условиях только в Казахстане.

На юге страны популярные направления: Жамбылская и Туркестанская области, южная столица – Алматы.

В Туркестанской области, в первую очередь, нужно заглянуть в мавзолей Кожа Ахмета Ясауи, который стал талисманом региона. Вход в мавзолей для граждан Казахстана стоит 200 тенге, для иностранцев 500 тенге. Услуги гида обойдутся в 3 000 тенге. Вблизи мавзолея расположены восточная баня и этноауыл, а также городище Культобе. В Туркестане туристы обязательно посещают мавзолей Арыстан-Баб, расположенный в Отырарском районе. Потому, что Арыстан баб – учитель Кожа Ахмета Ясауи.

В 40 километрах от города Туркестан есть горный хребет Хантагы. Как видно из названия, здесь находится гора, похожая на ханский трон. Если верить легендам, когда-то хан увидел во сне, что он погибнет от укуса каракурта. Это подтвердили ясновидцы. В тот год много скота погибло от укусов ядовитых пауков. Хан, испугавшись за свою жизнь, перекочевал на высокие хребты Каратау. С тех пор эта гора называется Хантагы.

В городе Туркестан находится самый крупный многофункциональный туристский комплекс «Керуен-сарай». На его территории есть улица торговцев и ремесленников эпохи Шелкового пути, амфитеатр для проведения конных шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, гостиницы и ресторан, СПА- и фитнес-центры, кинотеатр, центры семейного отдыха. Все структуры связаны каналом. На канале проводится парад лодок.

Уникальным туристическим потенциалом обладает Жамбылская область. Мистической красотой обладает Коксай. В низовьях ущелья Коксай можно полюбоваться тугайными лесами, арчевыми редколесьями. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды березы таласской и тянь-шаньской, мелколиственной ивы, туркестанской рябины, кустарниковой и древовидной арчи. Далее, по мере подъема к вершинам ущелья, можно встретить горные субальпийские луга и лугостепи. Поражает биоразнообразие Аксайского ущелья – деревья, травы, кустарники, цветы благоденствуют под лучами щедрого солнца и в прохладе горного ущелья, которое относится к отрогам Тянь-Шанского Алатау.

Ущелье Бериккара излюбленное место отдыха жамбылцев. С советских времен сюда в период летних каникул приезжают отдыхать школьники. Здесь находятся зона отдыха (бывший пионерский лагерь) и центр детского и семейного отдыха. Сюда приезжают семьями, чтобы с пользой для здоровья провести время. Здесь имеется все, чтобы людям было удобно. Для любителей пеших прогулок разработаны безопасные туристические маршруты по горам.

В Алматы много популярных мест, которые могут посетить туристы. В парке Кок-Тобе туристы могут наслаждаться живописным видом на город и попробовать местную кухню. В Центральном государственном музее представлена уникальная коллекция экспонатов, посвященных истории и культуре Казахстана. Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» - один из крупнейших и самых высоких катков в мире, где зимой можно заниматься конькобежным спортом. Горный курорт «Шымбулак» – популярный горнолыжный курорт, отличающийся своим уникальным рельефом и панорамными видами.

Также Алматинский Арбат – самая популярная прогулочная улица города. Большое Алматинское озеро - это высокогорный водоём, который находится в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря, в 15 километрах южнее города.

В Актюбинской области большой популярностью пользуются 7 туристических объектов. В их числе меловые горы Актолагай, Волчий водопад, пески Аккум, пески Баркын, «Немой» аул, заказник «Оркаш», пещера Толеубулак. Меловое плато Актолагай – яркая природная достопримечательность Актюбинской области. Здесь можно остаться на один-два дня, чтобы обойти как можно больше причудливых белоснежных гор и пещер, поискать в камнях останки древних животных, увидеть легендарную долину «Шахматных фигур», горную гряду Мугоджары, Каргалинское водохранилище.

Также в Актобе расположена песчаная долина Аккум длиной 40 и шириной в 15 километров. Пески Аккум мелкозернистые, сыпучие, создается впечатление, что они белоснежные. В Уилском районе находятся пески Баркын – одно из немногих мест, где можно принимать лечебные песочные ванны, полезные при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

В Костанайской области наибольший интерес для туристов представляет санаторий «Сосновый бор» который посещают не только жители области, но и всей республики, а также стран СНГ. в радиусе 30 км от Лисаковска расположен археологический комплекс. В период раскопок здесь было обнаружено около полутораста погребальных сооружений (каменных оград и курганов), а также больших размеров поселение племен бронзового века.

Один из самых интересных достопримечательностей Костанайской области - Наурзумский государственный природный заповедник, являющийся объектом ЮНЕСКО. Многообразие и богатство нетронутой дикой природы позволяет развивать здесь экологический туризм региона. На территории заповедника имеется 6 экскурсионных троп. Тур «Промелькнувший метеор – по следам Шокана Уалиханова» знакомит любителей истории с жизнью и творчеством великого сына казахского народа Шокана Уалиханова, потомка легендарного Абылай-хана. Туристам предлагается погрузиться в фантастические пейзажи озера Кушмурун (родина Уалиханова), посетить системы лечебных родников. И, конечно же, посещение памятника Шокану Уалиханову.

В Павлодарской области находятся десятки исторических мест и достопримечательностей, ради которых сюда едут туристы и паломники. Жемчужиной Павлодарской области считается Баянаульский национальный природный парк. Здесь можно как просто отдохнуть, наслаждаясь красотой гор и озер, так и устроить себе настоящее путешествие по историческим местам.

Одна из самых узнаваемых баянаульских скал находится в восьми километрах от озера Жасыбай. Это скала Кемпиртас или Баба-яга. С одной стороны она похожа на старуху, с другой - люди видят молодую девушку.

Если Вы отдыхаете в Баянауле, то непременно должны посетить могилу Жасыбай батыра. От одноименного озера идти всего два километра. Говорят, если в начале пути подобрать у дороги камень и пронести его до конца маршрута, можно загадывать желание. Сбудется.

Множество легенд связано с пещерой Коныр-Аулие. Это место считается священным, сюда приходят за исцелением, читают молитвы и загадывают желания. В этой местности обитают рыси, волки и архары, а с вершины горы открывается прекрасный вид.

Отдых в Северо-Казахстанской области - это чистейшие озера, роскошная, почти первозданная природа, воздух. Имантауско-Шалкарскую курортную зону из-за особенностей природного ландшафта часто сравнивают со Швейцарией. Озера, горные массивы, леса с реликтовыми соснами, чередующиеся со степными зонами – все это здесь есть. В Мамлютском районе у села Минкесер расположено горько-соленое озеро с одноименным названием. Вода и грязи его считаются лечебными.

По пути из Айыртауского района в Мамлютский туристам стоит остановиться в Петропавловске. Некогда купеческий город может поразить потрясающей красоты архитектурой 19-го века. Расположены дома местном Арбате - улице Конституции Казахстана. Ее, кстати, предлагают внести в книгу рекордов Гиннеса как самую протяженную пешеходную улицу.

В Карагандинской области жемчужиной Сарыарки являются Каркаралинский национальный природный заповедник и горы Каркаралы. На территории Национального парка – 4 туристских направления.

- «Шайтанкөл аңыздары» (Легенды Шайтанколь)

- «Үш үңгір» (Три пещеры)

- «Тас ертегілері» (Каменные сказки)

- «Тарихи ескерткіштер» (Исторические памятники)

Шайтанколь - одно из самых загадочных мест, которое овеяно мифами. Как утверждают краеведы, озеро было названо в честь Святого Жиренсакала. Об этом в народе ходит немало сказании.

Чтобы попасть в три Пещеры необходимо совершить небольшой горный поход по горам Каркаралы, в окружении красивейшего леса, тропа проходит по опушке леса. На расстоянии 600 метров от Трех Пещер находится другой интересный пещерный комплекс, состоящий из одной пещеры. Археологи Карагандинского музея в этой пещере обнаружили древние скрепки, и кости животных, после этого пещеры получили название как «стоянки человека ново-каменного и бронзового веков».

Особенно привлекают граждан реки и озера Восточно-Казахстанской области. В первую очередь, вспоминается Бухтарминское водохранилище. Бухтарма – удивительное место. Обширные заливы, песчаные берега, ступенчатые скалы, зеленые сосны привлекают внимание не только казахстанцев, но и отдыхающих из других стран. Вокруг озера Шыбындыколь много хвойных деревьев и скалистые хребты. У подножия гор растут рябина, черемуха, альпийская роза. На базах отдыха есть детские игровые площадки, волейбольные площадки, настольный теннис и, во дворе каждого домика, места для приготовления шашлыка. Здесь также есть группа из пяти озер. Они окружены гранитными горами, называются Сибинскими озерами. Здесь можно провести несколько дней или приехать на один день, чтобы купаться с утра до вечера. Разрешается также ставить свою палатку.