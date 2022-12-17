Где находят схроны оружия жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За три дня полицейские обнаружили и изъяли 13 единиц оружия и 345 патронов различного калибра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения ОПМ «Правопорядок» за три дня полицейские обнаружили и изъяли 13 единиц оружия и 345 патронов различного калибра.

Среди изъятого оружия автомат «АК-47», пистолет Макарова, двуствольное гладкоствольное ружье марки «ТОЗ», 7 одноствольных гладкоствольных ружей марок «ИЖ», «ТОЗ», «Моссберг», газо-травматический, газовый и травматический пистолеты, а также три магазина к пистолету Макарова и 345 патронов.

«Сотрудники полиции и оперативная группа ДКНБ Жамбылской области на окраине Тараза под бетонной плитой обнаружили и изъяли автомат «АК-47» с механическим стиранием заводских номеров, травматический пистолет «Байкал» с патроном калибра 9 мм, 20 патронов калибра 7,62 мм, - пояснили в ведомстве. – Под мостом на реке Талас в Байзакском районе нашли газетный сверток, обмотанный скотчем, внутри которого был пистолет Макарова калибра 9 мм с двумя магазинами и пятью патронами. В крестьянском хозяйстве на окраине села Кылышбай Мойынкумского района у 38-летнего скотника нашли и изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки «ИЖ-18» калибра 12 мм».

На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, тайник с оружием и боеприпасами нашли под одним из мостов Тараза. В полиэтиленовом пакете черного цвета были травматический пистолет «МР-79-9», два пистолета неизвестных марок, одна слезоточивая граната, шесть десятков патронов различного калибра, магазин от пистолета «Макаров».

Также схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области. Изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. В июле в Таразе нашли замаскированный схрон с автоматом Калашникова, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей нашли пистолет Макарова. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям.





Фото: Департамент полиции Жамбылской области



