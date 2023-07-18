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    Где можно обучить специалистов объединения собственников имущества

    18 Июля 2023, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице поступило предложение об обучении руководителей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов в качестве специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жители часто обращаются вопросы, связанные с ассоциациями ТСЖ и ОСИ. В связи с этим можно ли открыть в одном из колледжей города специальный факультет и готовить специалистов? - спросил депутат Азамат Айткожин на заседании маслихата Астаны.

    Руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев ответил на вопрос депутата маслихата.

    «В столице разработан курс обучения для руководителей объединений собственников жилья и жилищных кооперативов. Этот курс доступен в политехническом и других частных колледжах. Он был подготовлен в сотрудничестве с Ассоциацией собственников недвижимости. Не думаю, что здесь нужно готовить специального эксперта. Колледжи готовы организовать курсы повышения квалификации. Кроме того, в этом году в Строительном колледже мы открыли профессию «хаус-мастер» при Ассоциации собственников недвижимости. На сегодня лицензия получена, начнется прием», - сказал глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что в Астане в будущем построят 15 объектов дополнительного образования.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Маслихат
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