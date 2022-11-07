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    Где можно купить уголь в Астане

    7 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь с помощью приложения Smart Astana можно видеть открытые сведения о наличии угля, его нахождении, цене и виде. В приложение имеется информация о 16 точках продажи и 5 видах самого угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Ежедневную информацию о наличии угля предоставляет ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны». Также можно узнать цены на различные марки угля, отсортировав от самой низкой до более высокой. Кроме того, пользователь может определить ближайший пункт продажи угля, в зависимости от близости к нему.

    Для удобства покупателя в сервисе доступны контакты поставщика. В случае, если угля в точке продажи не оказалось, либо его цена была завышена или имеются другие причины, то в сервисе есть возможность оставить замечание, отзыв или жалобу.

    Приложение Smart Astana можно скачать с платформ Play Market и App Store по ссылке https://onelink.to/nkzfxa.

    В столице продолжаются работы по газификации города. Два района - Алматинский и Сарыаркинский - полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу. Это ЖМ Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также старая часть города в районе улицы Потанина. Было выполнено строительство более 680 км сетей газоснабжения, подведены внутриквартальные сети. К газу подключено более 6 тыс. домов.

    Ведутся работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконырском и Есильском (внутриквартальные сети будут - в 2023г).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Уголь
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