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Где купить продукты из стабилизационного фонда в Астане
8 Января 2019 13:38 95
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проводится реализация продукции ИЗ стабилизационного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда инфо.
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Вся продукция закуплена у крупных товаропроизводителей из разных регионов республики. На сегодня продукция стабилизационного фонда представлена на коммунальном рынке «Шапағат», в сети «Алма», ТД «Азат».
Цена на картофель из стабфонда не должна превышать 60 тенге за кг. Утвержденная розничная цена сахара - 230 тенге за кг, а риса - 190 тенге за кг.
Как отметили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны, реализация продукции из стабилизационного фонда осуществляется в период межсезонья по фиксированным ценам ниже рыночных.
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