Где казахстанцы могут посмотреть матчи «Тобола» и «Кайрата» в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 июля, «Тобол» и «Кайрат» проведут матчи второго отборочного раунда Лиги Европы. Обе игры начнутся в 21:00 по времени Астаны, пишет СИА «SPORTINFORM».

Алматинцы примут хорошо знакомый казахстанским болельщикам «АЗ Алкмар». Прямая трансляция поединка состоится на телеканале «Qazsport». Отметим, что накануне поединка голландцы провернули сверхвыгодную сделку и продали своего лучшего бомбардира в английский «Брайтон».

Костанайцы в родных стенах сыграют с армянским «Пюником», 5 игроков которого не пускали в Казахстан из-за проблем с визами. Сообщается, что футболисты все же получили визы в 20:00 в Ереване, когда команда уже провела тренировку в Костанае. Эта встреча будет показана в прямом эфире на ПФЛК ТВ. Трансляция будет доступна на территории Казахстана, России и Армении.