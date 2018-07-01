Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 24 °С
Алматы: 27 °С
USD 346.31 EUR 405.25
RUB 5.50 CNY 51.20
Скачать

Где казахстанцы могут посмотреть матчи «Тобола» и «Кайрата» в Лиге Европы

26 Июля 2018 13:30 293
Поделиться:
Где казахстанцы могут посмотреть матчи «Тобола» и «Кайрата» в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 июля, «Тобол» и «Кайрат» проведут матчи второго отборочного раунда Лиги Европы. Обе игры начнутся в 21:00 по времени Астаны, пишет СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Главным тренером ФК «Акжайык» стал украинец Сергей Зайцев
«Кызыл-Жар» усилил атаку экс-игроком «Црвены Звезды» «Кайрат» прокомментировал ситуацию с самовольно покинувшим клуб воспитанником

Алматинцы примут хорошо знакомый казахстанским болельщикам «АЗ Алкмар». Прямая трансляция поединка состоится на телеканале «Qazsport». Отметим, что накануне поединка голландцы провернули сверхвыгодную сделку и продали своего лучшего бомбардира в английский «Брайтон».

Костанайцы в родных стенах сыграют с армянским «Пюником», 5 игроков которого не пускали в Казахстан из-за проблем с визами. Сообщается, что футболисты все же получили визы в 20:00 в Ереване, когда команда уже провела тренировку в Костанае. Эта встреча будет показана в прямом эфире на ПФЛК ТВ. Трансляция будет доступна на территории Казахстана, России и Армении.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив