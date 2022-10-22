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    Где казахстанцы смогут проголосовать на президентских выборах за рубежом

    22 Октября 2022, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    «В соответствии с Указом Президента РК № 1019 от 21 сентября т.г., 20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков . Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - говорится в сообщении МИД РК.

    Как отмечается, голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 г.) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

    Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом гражданам РК необходимо заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Выборы Президентские выборы - 2022
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