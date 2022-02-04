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    Где казахстанцам смотреть трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Пекине

    4 Февраля 2022, 09:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в 18:00 часов телеканалы «Хабар», «Qazaqstan», «Qazsport» и «Elarna» покажут церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Также на этих телеканалах будет осуществляться трансляция самих международных соревнований по зимним видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Планируется, что за период проведения Олимпийских игр телеканалы проведут более 220 трансляций. «Хабар» и «Elarna» - более 90, «Qazaqstan» и «Qazsport» - более 130 трансляций.

    Съемочная группа телеканалов уже начала работу в Пекине. В составе команды опытный журналист Жандос Айтбай. Он работал на зимних Олимпийских играх в Сочи. Также командирован Амир Саменбетов – корреспондент телеканала «Хабар», Азат Кадырбек - корреспондент телеканала «Qazsport». Операторы Даурен Журхабаев и Есенбек Әкімбай.

    Они ежедневно в режиме нон-стоп размещают информацию в соцсетях, готовят материалы для новостей.

    Все соревнования на телеканалах будет обслуживать команда опытных комментаторов Аян Кушбаев, Рауан Окасов, Евгений Акманов, Ербол Каиров, Есей Женисулы, Руслан Бакытжан, Тимур Сулейменов, Сергей Райлян, Ерсин Ерикулы, Уалихан Косанбай, Самат Канагатов, Александр Олейник, Дидар Кадыров, Данил Малышев, Жигер Азберген, Индира Бектенова, Лилиана Альжанова и Асем Нурланова.

    В эфире телеканалов ежедневно по итогам соревновательного дня будут выходить дневники Зимних Олимпийских игр в Пекине.

    Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов, мобильных приложениях, а также на официальных youtube-каналах.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей. Сборная Казахстана на этих соревнованиях представлена 34 атлетами.

    Добавим, что отечественные спортсмены стартовали на Олимпиаде 3 февраля – выступили фристайлисты. По итогам первой квалификации у мужчин и женщин в могуле никто из казахстанцев не смог пройти в финал с первой попытки (вторая квалификация пройдет 5 и 6 февраля). 4 февраля в графике соревнований выступлений с участием казахстанских спортсменов не запланировано.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СМИ Спорт Патриотизм Олимпиада-2022
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