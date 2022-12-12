Где казахстанцам смотреть трансляции полуфиналов ЧМ-2022 по футболу

12 Декабря 2022, 07:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут увидеть в прямом эфире полуфинальные матчи чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция полуфиналов будет организована телеканалами «Qazaqstan» и «Qazsport». В ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле состоится первый полуфинальный матч — Аргентина — Хорватия.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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