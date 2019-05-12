Где и во сколько начнется вечер бокса Геннадий Головкин - Стив Роллс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андеркард этого шоу пока окончательно не сформирован, однако уже известно начало вечера бокса - в 03:00 по времени Нур-Султана. Помимо хедлайнеров, на данный момент на сайте Boxrec.com значатся пять участников: Али Ахмедов (14-0, 10 КО) - Абрахам Хан (26-4-1, 16 КО), Чарльз Конуэлл (9-0, 7 КО) - Скендер Халили (16-2, 13 КО) и Никита Абабий (4-0, 4 КО). Ранее также сообщалось об участии Брайана Себальо (8-0, 4 КО) и Джонатана Стила (9-3-1, 6 КО), но они по каким-то причинам были исключены из списка участников. Также ожидается, что в андеркарде выступит Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО).