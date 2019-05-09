Где и во сколько можно посмотреть салюты в честь Дня Победы в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный салют в честь Дня Победы в городе Нур-Султан будет запущен в двух местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление культуры и спорта.

«Праздничный фейерверк в честь Дня Победы в городе Нур-Султан будет запущен 9 мая в 22:00 с двух точек: набережная реки Есиль и Триатлон парк», - говорится в сообщении.

В Алматы в 20:00 на площади «Астана» состоится концерт «Тағзым» с участием эстрадно-симфонического оркестра акима города и звезд казахстанской эстрады.

«В завершение празднования гостей и жителей города порадует праздничный салют, который прогремит также на старой площади», - сообщает пресс-служба акимата Алматы.