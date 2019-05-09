Новости
-
-
-
-
вчера 23:00 64
-
-
-
вчера 22:00 132
-
вчера 21:52 302
-
-
вчера 21:28 118
-
вчера 21:06 289
-
-
-
-
вчера 20:05 176
-
-
вчера 19:46 187
-
-
-
-
вчера 18:28 217
-
-
вчера 17:50 199
-
вчера 17:29 317
-
вчера 17:15 337
-
-
вчера 16:38 474
-
вчера 16:16 370
-
-
вчера 15:47 602
-
вчера 15:28 347
-
вчера 15:14 396
-
вчера 15:07 512
-
вчера 14:49 255
-
вчера 14:34 292
-
-
-
вчера 13:32 365
-
вчера 13:15 664
-
-
вчера 12:36 504
-
вчера 12:21 938
Где и во сколько можно посмотреть салюты в честь Дня Победы в Нур-Султане и Алматы
9 Мая 2019 12:02 1452
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный салют в честь Дня Победы в городе Нур-Султан будет запущен в двух местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичное управление культуры и спорта.
Новости по темеКак акмолинцы отпраздновали День Победы Акция «Батырларға тағзым» прошла в Алматы
«Праздничный фейерверк в честь Дня Победы в городе Нур-Султан будет запущен 9 мая в 22:00 с двух точек: набережная реки Есиль и Триатлон парк», - говорится в сообщении.
В Алматы в 20:00 на площади «Астана» состоится концерт «Тағзым» с участием эстрадно-симфонического оркестра акима города и звезд казахстанской эстрады.
«В завершение празднования гостей и жителей города порадует праздничный салют, который прогремит также на старой площади», - сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Алматы, Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- 97-летний ветеран дал космическое благословение Казахстану
- Столичные 11-классники начали отказываться от проведения пышных выпускных
- Из Нур-Султана в Экибастуз: многодетные семьи переезжают в регионы
- В Туркестане минутой молчания почтили память павших на войне
- 800 саженцев сосны посадили в День Победы потомки актюбинских ветеранов
- 102-летний ветеран возложил цветы к Вечному огню в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн