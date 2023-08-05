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    Где и когда смотреть трансляцию трех матчей Премьер-Лиги

    5 Августа 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут три матча 18-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 18:00 начнется встреча «Жетысу» — «Кызылжар», в 19:00 стартует игра «Каспий» — «Аксу», а завершится игровой день поединком «Шахтер» — «Атырау» в 21:00.

    Время начала — столичное.

    Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалами «Qazsport» и «Q Sport League».

    18:00 «Жетысу» — «Кызылжар» (текстовая трансляция) 19:00 «Каспий» — «Аксу» (текстовая трансляция) 21:00 «Шахтер» — «Атырау» (текстовая трансляция)

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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