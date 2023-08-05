Где и когда смотреть трансляцию трех матчей Премьер-Лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут три матча 18-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В 18:00 начнется встреча «Жетысу» — «Кызылжар», в 19:00 стартует игра «Каспий» — «Аксу», а завершится игровой день поединком «Шахтер» — «Атырау» в 21:00.
Время начала — столичное.
Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалами «Qazsport» и «Q Sport League».
18:00 «Жетысу» — «Кызылжар» (текстовая трансляция)
19:00 «Каспий» — «Аксу» (текстовая трансляция)
21:00 «Шахтер» — «Атырау» (текстовая трансляция)