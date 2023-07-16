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    Где и когда смотреть трансляцию матча «Астана» — «Динамо»

    16 Июля 2023, 22:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире увидеть ответный матч «Астаны» и тбилисского «Динамо» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч «Динамо» Тбилиси — «Астана» пройдет 19 июля в Тбилиси (Грузия). Прямая трансляция этой игры будет организована телеканалом «Qazsport». Начало — в 22:00 по астанинскому времени.

    Напомним, первый матч «Астаны» и «Динамо» прошел в столице Казахстана и закончился со счетом 1:1. У «Астаны» отличился Абат Аймбетов (11-я минута), а за «Динамо» забил Габриэль Сигуа (57-я).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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