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    Где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу

    17 Декабря 2022, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финал можно будет посмотреть на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» 18 декабря в 21:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Если Франция сможет защитить чемпионский титул, это будет историческое событие. Такое удавалось всего лишь двум сборным: Италии в 1938 и Бразилии в 1962.

    Исторически французы трижды встречались с аргентинцами и победа осталась за ними только однажды — в 2018 году на чемпионате мира в России. Аргентинцы очень уверенно идут в этом турнире, не считая матча с Саудовской Аравией. Мощную сборную хорватов вообще разгромили со счетом 3:0. Кроме того, у Лионеля Месси огромная мотивация: он собрал все возможные футбольные трофеи, кроме Кубка мира.

    Также сегодня на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре пройдет матч за третье место, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко. Матч Хорватия — Марокко пройдет в Дохе и начнется в 21:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция этой игры будет организована телеканалами «Qazaqstan» и «Qazsport».

    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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