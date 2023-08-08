Где и когда пройдут школьные ярмарки в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Астане школьные ярмарки будут работать с 12 августа на пяти локациях. Свою продукцию представят отечественные товаропроизводители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 12 августа текущего года планируется проведение школьных ярмарок в Астане на пяти локациях. Посетить их можно будет каждые субботу и воскресенье до конца месяца - 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.

Располагаться они будут в следующих локациях:

1) парковка цирка в районе Нура;

2) парковка ТД «Аймактау», перед ТД «Тулпар» в районе Байконыр;

3) аллея Demalys Promenade, ул.Косшыгулулы 14 в районе Сарыарка;

4) парковка Ботанического сада в районе Есиль;

5) пр. Абылай хана 20А в районе Алматы.

На сегодня для участия в данных ярмарках совместно с РПП «Атамекен» прорабатывается перечень отечественных товаропроизводителей, а также планируется привлечение объединения «Хас шебер» (Зиуар) в целях оказания поддержки местным мастерам и ремесленникам.

Ориентировочно планируется участие около 10-15 отечественных товаропроизводителей.

В целом проведение ярмарки в разных локациях города позволит обеспечить доступность для местных жителей из разных частей города.

Кроме того, ярмарка предоставит возможность отечественным товаропроизводителям школьной формы и других товаров представить свою продукцию и продвигать ее на рынке.

Места для предпринимателей предоставляются на безвозмездной основе при условии приемлемых цен для покупателей.

В настоящее время акиматами районов города ведется работа по обеспечению необходимой инфраструктурой для участников (торговые палатки, столы и стулья) и для посетителей в виде примерочных зон.