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    Где и когда пройдут школьные ярмарки в столице

    8 Августа 2023, 08:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Астане школьные ярмарки будут работать с 12 августа на пяти локациях. Свою продукцию представят отечественные товаропроизводители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    С 12 августа текущего года планируется проведение школьных ярмарок в Астане на пяти локациях. Посетить их можно будет каждые субботу и воскресенье до конца месяца - 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.

    Располагаться они будут в следующих локациях:

    1) парковка цирка в районе Нура;

    2) парковка ТД «Аймактау», перед ТД «Тулпар» в районе Байконыр;

    3) аллея Demalys Promenade, ул.Косшыгулулы 14 в районе Сарыарка;

    4) парковка Ботанического сада в районе Есиль;

    5) пр. Абылай хана 20А в районе Алматы.

    На сегодня для участия в данных ярмарках совместно с РПП «Атамекен» прорабатывается перечень отечественных товаропроизводителей, а также планируется привлечение объединения «Хас шебер» (Зиуар) в целях оказания поддержки местным мастерам и ремесленникам.

    Ориентировочно планируется участие около 10-15 отечественных товаропроизводителей.

    В целом проведение ярмарки в разных локациях города позволит обеспечить доступность для местных жителей из разных частей города.

    Кроме того, ярмарка предоставит возможность отечественным товаропроизводителям школьной формы и других товаров представить свою продукцию и продвигать ее на рынке.

    Места для предпринимателей предоставляются на безвозмездной основе при условии приемлемых цен для покупателей.

    В настоящее время акиматами районов города ведется работа по обеспечению необходимой инфраструктурой для участников (торговые палатки, столы и стулья) и для посетителей в виде примерочных зон.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Образование школа
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