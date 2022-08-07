Где готовят казахстанских военных связистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов сообщил о подготовке военных связистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Испокон веков служба в армии была почетным делом для мужчины. На сегодняшний момент войска связи считаются интеллектуальными войсками. Для молодого поколения, которое выбирает службу в армии, у нас есть несколько учебных заведений. Одним из них является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, который находится в городе Алматы», - сказал Даулет Аренов во время онлайн-брифинга Минобороны.

Там готовят будущих офицеров по специальности автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле.

«На сегодняшний момент они готовят наиболее подготовленных специалистов, умеющих эксплуатировать нашу современную технику связи. Для подготовки допризывной молодежи у нас имеются военно-технические школы, которые готовят для службы в армии. Те военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в подразделениях связи, для них имеется учебный центр, где готовят по трем профилирующим специальностям: младшие специалисты по эксплуатации средств радиосвязи, радиорелейной связи, а также командно-штабных машин», - отметил спикер.

Между тем, по его словам, с этого года у нас выпускают специалистов с двумя сертификатами.

Первый сертификат они получают по военной специальности и второй сертификат – по гражданской специальности - специалиста по эксплуатации воздушных и подземных кабельных систем связи.

«Данное направление предназначено для того, чтобы военнослужащий, выслужив определенный срок службы, имел свою первичную гражданскую специальность. Профессия военного связиста дает большие возможности и перспективы для получения высокооплачиваемой работы, а это является основным стимулом для молодого поколения, которое решило связать свою судьбу с армией», - заключил Д. Аренов.

Фото: gov.kz



