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    • Где готовят казахстанских военных связистов

    7 Августа 2022 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов сообщил о подготовке военных связистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Испокон веков служба в армии была почетным делом для мужчины. На сегодняшний момент войска связи считаются интеллектуальными войсками. Для молодого поколения, которое выбирает службу в армии, у нас есть несколько учебных заведений. Одним из них является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, который находится в городе Алматы», - сказал Даулет Аренов во время онлайн-брифинга Минобороны.

    Там готовят будущих офицеров по специальности автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле.

    «На сегодняшний момент они готовят наиболее подготовленных специалистов, умеющих эксплуатировать нашу современную технику связи. Для подготовки допризывной молодежи у нас имеются военно-технические школы, которые готовят для службы в армии. Те военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в подразделениях связи, для них имеется учебный центр, где готовят по трем профилирующим специальностям: младшие специалисты по эксплуатации средств радиосвязи, радиорелейной связи, а также командно-штабных машин», - отметил спикер.

    Между тем, по его словам, с этого года у нас выпускают специалистов с двумя сертификатами.

    Первый сертификат они получают по военной специальности и второй сертификат – по гражданской специальности - специалиста по эксплуатации воздушных и подземных кабельных систем связи.

    «Данное направление предназначено для того, чтобы военнослужащий, выслужив определенный срок службы, имел свою первичную гражданскую специальность. Профессия военного связиста дает большие возможности и перспективы для получения высокооплачиваемой работы, а это является основным стимулом для молодого поколения, которое решило связать свою судьбу с армией», - заключил Д. Аренов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Вузы #Армия
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