Где дизель?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все новостные сайты страны пестрят заголовками об исчезновении дизельного топлива на АЗС Туркестанской области и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inbusiness.kz.

Казалось бы, на территории Шымкента есть современный нефтеперерабатывающий завод, который должен обеспечивать потребности одного из крупнейших регионов страны бесперебойной подачей топлива. В чем же дело?

А все началось с того, что в январе 2021г. возникли сложности с подачей энергии от АО «KEGOC» в Атырауской области, что спровоцировало ряд аварийных ситуаций на Атырауском НПЗ, существенно повлиявших на выработку бензинов и дизельного топлива. В итоге в апреле Атырауский НПЗ был вынужденно остановлен для проведения ремонтных работ. В период с конца марта до конца апреля была предусмотрена плановая остановка Шымкентского НПЗ для проведения капитальных ремонтных работ. Должен отметить, что Шымкентский НПЗ после завершения модернизации переведен на 3-х годичный межремонтный цикл и в марте 2021г. планировалась первая его остановка в новом режиме работы.

В итоге что же мы увидели? В условиях существенного снижения выработки Атырауским НПЗ высоковостребованных бензина и дизельного топлива, а также необходимости проведения непланового ремонта АНПЗ, Министерство энергетики РК было вынуждено перенести плановый ремонт Шымкентского НПЗ с марта-апреля, когда спрос на ГСМ в стране относительно невысок на май-июнь, когда спрос на ГСМ растет почти на 20%.

Крупные участники розничного рынка обеспечили своевременное формирование запасов дизельного топлива для мягкого прохождения сезона повышенного спроса, чего нельзя сказать о локальных розничных сетях, формирующих запасы товара на 2-3 недели.

Шымкентский НПЗ завершил проведение ремонтных работ и с 18.06 возобновил отгрузки дизельного топлива. Ситуация с нехваткой дизельного топлива на юге страны выправится, и выправится она в ближайшие дни.

Но разбираясь в причинах произошедшего и пытаясь принимать меры для исключения различного рода рисков, влекущих подобные ситуации, наталкиваемся на… отсутствие порожних вагонов для налива дизельного топлива.

То есть при фактической ежесуточной выработке дизельного топлива на НПЗ РК на уровне 15,5-16,0 тыс. тонн, объемы фактической отгрузки едва дотягивают до 15,0 тыс. тонн. На сегодня наблюдается нехватка порожних вагонов для налива дизельного топлива. При этом мы наблюдаем фактические простои порожних вагонов практически во всех регионах страны. В отдельных регионах можно наблюдать скопления до 200 порожних «брошенных» цистерн. Железная дорога ссылается на отсутствие «локомотивной тяги», то есть фактически мы можем говорить о недостаточном количестве локомотивов для сбора порожних вагонов и отправки их на НПЗ под погрузку.

Несомненно, в последние годы можно наблюдать существенное увеличение как внутриреспубликанских, так и транзитных железнодорожных перевозок, но можно констатировать и нехватку производственных мощностей железной дороги для обслуживания бесперебойности процессов перемещения грузовых поездов.

Это может сигнализировать как о недостаточности локомотивного парка АО НК «КТЖ», так и о его физической изношенности и устаревании в условиях увеличения объемов перевозок.

Сегодня вопрос нехватки цистерн возник в нефтеперерабатывающей отрасли, завтра эта же проблема может встать во главе угла в любой другой отрасли экономики страны.



