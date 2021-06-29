Где чаще всего выявляют алматинцев с «красным» и «желтыми» статусами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект Ashyq помогает минимизировать риски заражения жителей Алматы коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаевой, в связи с ужесточением установленных ограничений в мегаполисе увеличилось число предпринимателей, желающих работать в рамках проекта Ashyq.

Лидерами по выявлению алматинцев с «красным» и «желтыми» статусами являются ж/д вокзалы и аэропорт. Салтанат Лесбаева сообщила, что ж/д вокзалы Алматы включены в проект с 21 июня, однако уже за короткий промежуток времени Ashyq успешно работает на предупреждение распространения КВИ на этих объектах.

«В первый день на ж/д вокзале «Алматы-2» при сканировании была выявлена пассажирка, которая собиралась выехать в другой город. Ее поездка должна была занять несколько дней. Представьте, скольких человек она могла заразить. У нее был выявлен «красный» статус. Она нарушила режим самоизоляции», - отметила Салтанат Лесбаева.

Отметим, что на сегодняшний день уже 8 жителей Алматы привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

По словам спикера, в связи с ужесточением установленных ограничений в Алматы желающих работать в рамках проекта стало больше. Сегодня заявки подали еще 10 предпринимателей. В основном по Ashyq работают общепиты, фитнес-центры, компьютерные клубы, сауны и кинотеатры. Всего насчитывается 2 332 участника. В тестовом режиме работают 148 субъектов бизнеса.

Салтанат Лесбаева сообщила, что в настоящее время совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и разработчиками рассматривается вопрос расширения списка участников проекта. Возможно, в скором времени работать с послаблениями смогут торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные рынки и столовые, которых пока нет в проекте.

Мнение о том, что приложение Ashyq в основном выявляет «синие» статусы у пользователей, является ошибочным. Так, при сканировании в Алматы «красный» статус подтвержден у 670, а «желтый» у 178 человек.