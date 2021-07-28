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    Где бы отдохнуть: Самые популярные страны для отпуска по данным Google

    28 Июля 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если вы, несмотря на все происходящее в мире, все же задумываетесь, где провести долгожданный отпуск в этом году, знайте – вы не одиноки. ESTA America недавно были проанализированы данные поисковых запросов в Google на тему стран, где стоит провести отпуск, и некоторые результаты исследования могут вас удивить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Travel Daily News.

    На первом месте обошлось без сюрпризов – там расположились Мальдивы. Большинство интернет-пользователей – в среднем 130 970 запросов в месяц – интересовались отдыхом именно на этих островах.

    На втором месте расположилась Индия, что удивительно, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию и большое количество случаев заражения COVID-19. Но все же в среднем 130 750 человек в месяц просматривали варианты перелета и отпусков именно в этой стране.

    Греция расположилась на третьем месте – в среднем 108 780 запросов в месяц от потенциальных туристов.

    Турция и Канада попали в пятерку самых популярных стран для отпуска в этом году – 105 560 и 96 470 запросов соответственно.

    В десятку популярных направлений для проведения отпуска также вошли Мексика, Испания, Австралия, Таиланд и Япония.

    Лидер по количеству запросов прошлого года - Италия - в этом году заняла лишь 13 строчку.

    Также Travel Daily News отмечает, что пандемия уже нанесла индустрии туризма урон, который оценивается в 935 миллиардом долларов США. Туристическая индустрия потихоньку возвращается к жизни. Конечно, не на том же уровне, что раньше и с довольно жесткими ограничениями ввиду COVID-19, но все же – возвращается.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Туризм
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