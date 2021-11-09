Где будут вакцинировать от коронавируса столичных школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Где будут прививаться на первом этапе школьники от коронавируса, ответил глава управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания постоянной комиссии в столичном маслихате депутаты отметили, что на сегодня активно началась работа по информированию родителей школьников касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

На заседании депутаты маслихата также попросили, чтобы вакцинация школьников проходила в поликлиниках, а не в школах, потому что нужно согласие родителей на прививку, также родители школьников должны сопровождать своих детей.

«На первом этапе обязательно будем вакцинировать только в поликлинике, так как вакцина новая, пока поймем ее. И далее, если массово будут желать привиться, подумаем», - ответил руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.