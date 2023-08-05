Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из частных жилых домов в Астане произошел взрыв газового баллона. Три человека пострадали, двое из них дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 августа в 16:25 в аварийную диспетчерскую службу Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» поступило сообщение о том, что три человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси. По данным аварийно-диспетчерской бригады, оперативно прибывшей в микрорайон возле вокзала «Нұрлы жол», хлопок газовоздушной смеси произошел из-за газового баллона пропана в частном жилом доме. Пострадавший гражданин 1995 года рождения и его дети в возрасте 7 и 2 лет госпитализированы в городскую больницу», - сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак».

По предварительным данным, из-за дефекта в месте соединения редуктора газового баллона со шлангом выходил газ, скапливался в топке и в примыкающей к нему ванной комнате. Тот, кто зашел в ванную зажег свет и от искры произошел хлопок газовоздушной смеси.

«Хотя дом был подключен к природному газу, в момент происшествия природный газ был отключен. Домовладельцы использовали природный газ только в отопительный сезон. В остальное время пользовались газовыми баллонами. Коттедж, где произошел инцидент, был сдан в аренду. Выяснилось, что в доме установлены газовые сигнализаторы, но они были отключены от питания. На место происшествия были вызваны сотрудники ДЧС, участковые, представители компании по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и домовладелец. В настоящее время причины происшествия выясняются», - проинформировали в компании.