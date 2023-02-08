Газовый баллон взорвался в Актюбинской области: пострадало два человека

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в селе Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области взорвался газовый баллон. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Газовый баллон взорвался в частном доме. От взрыва повредились стены дома, возник пожар, который успели погасить соседи до прибытия спасателей. Были госпитализированы мужчина и женщина, находившиеся в доме.

«Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что стены дома повреждены, а в частном доме возник пожар из-за взрыва пятилитрового газового баллона и газовоздушной смеси. Соседи успели своими силами потушить пожар до прибытия спасателей. Взрыв возник из-за увеличения газовоздушной смеси из-за того, что наполненный газовый баллон занели с улицы в дом и поставили на теплый пол. В результате взрыва в областную многопрофильную больницу доставили мужчину 1952 года рождения и женщину 1928 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДЧС.



