Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Газовые плиты получили в качестве подарков 30 многодетных семей в Кокшетау

    6 Марта 2021, 23:08

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области накануне Международного женского дня 30 многодетных семей стали обладателями сертификатов на приобретение кухонных газовых плит, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

    В областном филиале партии «Nur Otan» в рамках акции партии «З0 добрых дел» и акции «Караван милосердия» Ассамблеи народа Казахстана в преддверии Международного женского дня первым заместителем председателя акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галымом Бекмагамбетовым и депутатом Кокшетауского городского маслихата, директором АО «Кокшетауские минеральные воды» Станиславом Максимец были вручены сертификаты на приобретение кухонной газовой плиты 30 многодетным семьям города Кокшетау, имеющим шесть и более детей.

    Присутствующих женщин поздравили с наступающим Международным женским днем – 8 марта.

    «Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!», – обратился к присутствующим дамам в своем выступлении Г. Бекмагамбетов.

    «Хочу выразить огромную благодарность за меры социальной поддержки многодетным семьям, оказываемые со стороны государства. Это адресная социальная помощь, гарантированные социальные пакеты, государственные гранты и трудоустройство», – поделилась Асемгуль Махамбетова.

    Как добавили в ведомстве, важнейшими приоритетами государственной политики является поддержка института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства и обеспечение гендерного баланса.

    На 1 марта 2021 года в Акмолинской области проживает 9476 многодетных семей, из них 1861 - в областном центре.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Социальная поддержка Нур Отан Акимат Регионы Общество Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев