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    Газовые котельные и насосно-фильтровальную станцию строят в Нур-Султане

    13 Сентября 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с 2023 года планируется поэтапный запуск газовых котельных, передает МИА «Казинформ».

    «В столице ведем строительство сразу трех газовых котельных. Мощность газовых котельных превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3 раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек», - сообщил аким столицы.

    Поэтапный ввод газовых котельных запланирован с 2023 года. Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжинскому шоссе и в ЖМ Тельмана.

    Таким образом, котельная «Юго-Восток» позволит обеспечить теплоснабжением районы «Мынжылдык», нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки.

    Котельная «Тельмана» в районе ЖК «Багыстан», пр. Улы Дала, ЖМ «Тельмана».

    Третья газовая котельная - «Туран» обеспечит теплоснабжением район перспективной застройки вдоль Коргалжинского шоссе, пр. Туран.

    Кроме того, во время объезда аким Нур-Султана ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3).

    «На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки.Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3», - написал аким столицы.

    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Строительство
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