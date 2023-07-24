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    Газовые и кислородные баллоны вынесли из горящего кафе пожарные в Семее

    24 Июля 2023, 12:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Газовые и кислородные баллоны вынесли из горящего кафе пожарные в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

    23 июля в 22:50 на пульт «101» поступило сообщение о том, что на улице Набережной в кафе горит помещение кухни.

    На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные подразделения.

    По прибытию сотрудников органов гражданской защиты информация подтвердилась.

    В складском помещении кафе произошло возгорание счетчика с дальнейшим распространением на мебель, личные вещи, бытовую технику, строительные материалы, а также на оконные и дверные проемы. Жертв и пострадавших нет. Данная часть кафе не эксплуатируется в связи с пристройкой второго этажа.

    Предварительная площадь пожара составила 85 кв.м.

    В ходе тушения пожара огнеборцами из задымленного здания были вынесены 2 кислородных баллона объемом 50 л, 3 газовых баллона по 50 л, и 1 баллон объемом 27 л.

    Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

    ДЧС области Абай напоминает о соблюдении следующих правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов:

    Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров;

    Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;

    Запрещается завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;

    Запрещается одновременно включать в электросеть несколько мощных потребителей электроэнергии (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание;

    Запрещается применение самодельных электропредохранителей.

    ри возникновении чрезвычайной ситуации сообщать по номерам: «101» или «112».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область
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