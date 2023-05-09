Газовоз опрокинулся в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в с.Жарлыозек Коксуского района произошло опрокидывание газовоза с пропаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия в оперативном порядке были направлены подразделения МЧС и заинтересованных организаций.

«С помощью автокрана автомашина была поднята на колеса - при этом весь процесс подъема находился на контроле сотрудников ЧС. Так, во избежание образования искр в процессе работы автокрана пожарные Пожарной части № 4 с.Балпык би с помощью пены осуществляли проливку цистерны, наполненную пропаном, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженным мерам жертв и пострадавших не допущено», - проинформировали в ДЧС Жетысуской области.



