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      Происшествия, ЧС

    Газовоз опрокинулся в Жетысуской области

    9 Мая 2023, 19:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в с.Жарлыозек Коксуского района произошло опрокидывание газовоза с пропаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На место происшествия в оперативном порядке были направлены подразделения МЧС и заинтересованных организаций.

    «С помощью автокрана автомашина была поднята на колеса - при этом весь процесс подъема находился на контроле сотрудников ЧС. Так, во избежание образования искр в процессе работы автокрана пожарные Пожарной части № 4 с.Балпык би с помощью пены осуществляли проливку цистерны, наполненную пропаном, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженным мерам жертв и пострадавших не допущено», - проинформировали в ДЧС Жетысуской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МЧС Жетысуская область
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