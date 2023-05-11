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    Газовая труба воспламенилась в многоэтажном доме Костаная

    11 Мая 2023, 14:32

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ—Причина воспламенения газовой трубы в одном из многоэтажных домов Костаная выясняется, обошлось без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «10 мая в 12:58 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в подъезде №1 пятиэтажного дома по ул. Волынова горит газовая труба. Когда пожарные расчеты ПЧ-6 Костаная прибыли на место, горела газовая труба перед железной дверью подъезда, пластиковое окно в квартире на 1-ом этаже, от огня загорелась электропроводка над окном. Спешно развернув рукава, пожарные приступили к тушению, ведь медлить было нельзя. В течение нескольких минут удалось сбить палящие языки пламени, локализовав пожар в 13:12. Затем пожарные продолжили свою работу еще в течение 25 минут, полностью ликвидировав огонь в 13:37»,- сообщили в ведомстве.

    Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
    Причину пожара, как отметили в ДЧС, предстоит установить.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Пожар Костанай
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