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    Газовая автозаправка загорелась в Экибастузе

    26 Июля 2023, 15:26

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Четыре цистерны загорелись на автогазозаправочной станции в Экибастузе. Пламя перешло на продуктовый магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «В Экибастузе по адресу Кунаева, 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение четырех цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин «Феруза». Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. В 15:00 пожар локализовали. Тушение продолжается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Видео Регионы Казахстана Пожар ДЧС Экибастуз
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