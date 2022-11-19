Газотурбинную установку мощностью в 57 МВт запустили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –На Актобе ТЭЦ запустили газотурбинную установку мощностью 57 МВт. Проект направлен на усиление энергопотенциала области и обеспечение энергобезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, управляющий директор ЕАБР Александр Гареев.

Запуск новой газотурбинной установки увеличивает установленную мощность станции со 118 до 175 МВт и обеспечит дополнительную выработку электроэнергии в объеме 423 млн кВтч в год. Общая стоимость проекта - 20,9 млрд тенге. В рамках кредитного соглашения со стороны Евразийского банка развития профинансирована основная часть проекта в размере 15,98 млрд тенге. Использованы передовые технологии, которые позволили максимально автоматизировать производственный процесс.

«Энергетика является одним из важнейших секторов экономики каждой страны, в том числе Казахстана. Энергетическая безопасность определяет качество жизни населения и является показателем эффективности государственного управления. Сегодня нашей области необходимо 900 МВт электроэнергии, половина из которой обеспечена местными электроэнергетическими предприятиями, остальное закупается извне. При этом в ближайшие 10 лет ожидается увеличение потребности в электроэнергии до 1500 МВт. Выражаю благодарность за вклад в повышение энергетической безопасности области», - отметил аким области.

На сегодня актюбинская ТЭЦ — это единственный источник централизованного тепло- и электроснабжения населения и предприятий Актобе. Промышленный ток станция вырабатывает с 1943 года. На предприятии в 2020 году начата масштабная модернизация. Вся электроэнергия новой ГТУ пойдет на обеспечение нужд населения города.

«Это важный проект для региона, поскольку часть электроэнергии Актюбинская область сегодня получает из внешних источников. Инвестиционное соглашение о его реализации было подписано в 2021 году, за два неполных года проведена большая работа», — отметил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства, в регионе будет активно продолжена работа по развитию возобновляемых источников электроэнергии. Так, в Хромтауском районе компания ERG начала строительство ветряной электростанции мощностью 155 МВт. В 2020 и 2021 годах транснациональной корпорацией Eni были запущены ветряные станции мощностью 96 МВт в Каргалинском районе.



