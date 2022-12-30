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Газоснабжение в Костанайской области отключать не будут - оператор

30 Декабря 2022, 19:28
Газоснабжение в Костанайской области отключать не будут - оператор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В костанайском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» пояснили, что распространяемая в соцсетях информация об отключении газоснабжения в Костанайской области с первого января 2023 года является фейковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kstnews.kz.

«Поставка товарного газа по Костанайской области будет производиться в прежнем режиме, стабильно и бесперебойно. Просим доверять только официальным источникам информации», - отметили в филиале газового оператора АО «КазТрансГаз Аймак».


Фото: onenergyconsulting.it


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