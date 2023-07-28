Газосепарационную установку на Тенгизе планируют построить с привлечением займа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос финансирования проекта строительства газосепарационной установки на месторождении Тенгиз прокомментировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно финансирования проекта строительства газосепарационной установки на месторождении Тенгиз. Газосепарационная установка предназначена для разделения сухого газа месторождения Тенгиз на метановую, этановую, пропан-бутановую фракции, где этан является сырьем для будущего завода по производству полиэтилена, который будет расположен на территории СЭЗ «НИНТ», метан будет направлен обратно по газопроводу ТШО», - пояснил Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената.

Глава Кабмина сообщил, что на сегодняшний день прорабатываются различные рыночные механизмы привлечения финансирования с участием как коммерческого займа, так и международных институтов развития (ЕАБР, ЕБРР и АБРР).

Кроме того Премьер пояснил правила установления Публичных сервитутов.

«Публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства и местного населения или целей проведения разведки полезных ископаемых или геологического изучения, без изъятия земельных участков на основании решений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции по предоставлению земельных участков», - уточнил Алихан Смаилов.