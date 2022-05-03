Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На газоперерабатывающем заводе на Кашагане создадут более 1400 рабочих мест. Мощность предприятия достигнет 1 млрд кубометров газа в год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики РК.

«В прошлом году начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубических метров. В 2024 году ожидается запуск предприятия», – сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе совещания по реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года.

Также планируется производить разные виды термопластика и бутадиена, который применяется в изготовлении шин, транспортных лент, ремней и других изделий.

«Фокус будет направлен на реализацию крупных проектов по производству полиэтилентерефталата мощностью до 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью в 186 тыс. тонн в год», – уточнил Болат Акчулаков.

По его словам, на заводе создано 489 рабочих мест, а к сентябрю планируется увеличить эту цифру втрое.

На этот год запланирован запуск производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, проинформировал глава ведомства.

Министерство энергетики работает над созданием нефтегазохимического кластера, где предусматривается реализация семи проектов в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Работа производится в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Как добавил министр, к 2025 году предполагается завершение проектов по строительству парогазовых установок с маневренным режимом в южных регионах страны суммарной мощностью около 1000 МВт.

Фото: ulysmedia.kz