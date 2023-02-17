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    Газом в 2023 году обеспечат 56 населенных пунктов Казахстана

    17 Февраля 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поделился планами по газификации населенных пунктов страны в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках газоснабжения населения страны в прошлом году реализовано 142 проекта. В этом году для обеспечения газом 167 тысяч жителей 56 населенных пунктов запланировано 86 проектов», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

    Таким образом, газификация страны будет доведена до 60%.

    Ранее, Скляр озвучил сроки завершения проверки теплоэнергостанций и электросетей Казахстана.

    «По поручению Главы государства, проводится ревизия всех теплоэнергостанций и электрических сетей. Проверка завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий», - сказал Роман Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Регионы Газификация
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