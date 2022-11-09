Газохимия - новое направление в деятельности КМГ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт крупнейшему в стране и в мировом масштабе производству полипропиленов «Kazakhstan Petrochemical Industries» (ТОО «KPI Inc.») в Атырауской области. Мощность предприятия — 500 тысяч тонн полипропилена в год. Завод, который является проектом АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), стал новым направлением в деятельности национальной компании, осваивающей более глубокую переработку углеводородов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Председатель правления АО КазМунайГаз Магзум Мирзагалиев, проект нацелен на диверсификацию казахстанской экономики и отходу от сырьевой направленности экспорта, к которой нефтегазохимия имеет прямое влияние.

Строительство предприятия шло не в простых условиях: из-за пандемии были прерваны многие логистические цепочки поставок товаров. Но проект не остановился. В его реализации приняли участие 43 казахстанских предприятия. В период строительства было создано свыше 4000 рабочих мест. К строительству интегрированного ГХК были активно привлечены как казахстанские, так и атырауские производители. «Можно сказать, что с пуском завода в нашей стране зарождается новая отрасль экономики — нефтегазохимия, имеющая высокий экономический и социальный эффект как для Атырауской области, так и для Казахстана в целом. На стадии эксплуатации на самом предприятии будут работать 630 человек», — говорит председатель правления ТОО «KPI Inc.» Данияр Тиесов.

«Стоимость проекта 2,6 млрд долларов США осталась в рамках запланированной суммы, несмотря на ковид и геополитическую ситуацию. Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC, имеющая опыт работы более чем в 80 странах мира. Лицензиар технологии — американская компания LUMMUS Technology. Стоит отметить, что 77% оборудования было поставлено из Европы, Южной Кореи, США и Японии. Это мировые лидеры в различных отраслях производства — Siemens, SGS, MAN, Mitsubishi, ABB, Zeeco и другие. При строительстве было смонтировано 29 тысяч тонн металлоконструкций, залито более 165 тысяч кубометров бетона, проложено 2,5 тысячи километров кабелей и 261 километр технологических трубопроводов», — рассказывает о масштабах отечественного проекта главный инженер предприятия Денис Козырев.

Нефтегазохимия сегодня — новый вектор развития экономики страны. Исходным сырьем для производства полипропилена станет пропан, поступающий с месторождения Тенгиз. Пропан поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом в вагонах-цистернах. На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.

«Продукция нефтегазохимии полипропилен, который мы производим, активно используется во всех доминирующих отраслях экономики. От пластиковых пакетов, ручек, упаковочного материала, труб и фитингов для горячего водоснабжения, товаров народного потребления, садовой и офисной мебели, до продукции, используемой в автомобилестроении, машиностроении, электронике, электротехнике, приборостроении, транспорте. строительстве, в том числе и дорожном», — говорит главный инженер завода Денис Козырев.

Это предполагает, что вокруг предприятия будут открываться десятки производств, где малый и средний бизнес получит возможность производить продукцию из полипропилена. Такие же предприятия, работающие на отечественном сырье, откроются и в других регионах страны. Это тысячи новых рабочих мест. Предполагается, что вклад в ВВП страны от первого интегрированного газохимического комплекса в скором времени достигнет 1%.

Завод покроет внутреннюю потребность Казахстана в полипропилене: емкость рынка в настоящее время около 50 тысяч тонн в год. 90% произведенного на ГХК полипропилена будет экспортироваться в Китай, Турцию, страны Западной и Центральной Европы, СНГ.

Новый нефтехимический комплекс, что очень важно для региона, экологичен.

«Поступающий на предприятие с Тенгизского месторождения пропан уже очищен от вредных веществ. Что предполагает минимальное образование вредных газов и безопасность производства. Пропан по производственной цепочке преобразуется в пропилен, а далее — в полипропилен. В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды. Предусмотрен минимальный расход используемой воды: 82% будет возвращаться в технологический процесс. Это позволяет полностью отказаться от выбросов на поля испарения», — говорит главный инженер завода Денис Козырев.

KPI стал успешно реализованной первой фазой интегрированного газохимического комплекса. Подобные заводы работают лишь в 5 странах мира, а Атырауский комплекс — один из крупнейших не только в странах СНГ, но и в мире, что делает KPI заметным игроком на рынке производства полипропилена.