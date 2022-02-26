Газоанализаторы и датчики угарного газа устанавливают в домах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Превентивные меры по недопущению пожаров на территории Жамбылской области принимают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какая профилактическая работа проводится по предупреждению пожаров в жилом секторе, рассказал старший инженер УГПК ДЧС Жамбылской области Галымжан Жанкораз.

С начала отопительного периода - 15 октября 2021 года - в жилом секторе жамбылского региона произошло 137 пожаров. Спикер подчеркнул, что это на 35% меньше, чем за аналогичный отопительный период 2020 - 2021 годов. От отравления угарным газом в этом периоде скончался один человек, ранее было двое, в шесть раз уменьшилось число травмированных лиц.

Профилактика бытовых пожаров и случаев отравления угарным газом в Жамбылской области начинается заблаговременно. Вопрос этот рассматривался 30 сентября 2021 года на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«В нынешнем отопительном сезоне органами гражданской защиты совместно с представителями местной полицейской службы, волонтерами и представителями «КазТрансГазАймак» проведено 86 669 подворовых обходов жилых домов. Разъяснительная работая проведена среди 141 тысячи граждан. В СМИ публикуются статьи, показываются видеосюжеты на противопожарную тему. На интернет-ресурсах и в социальных сетях размещаются сведения предупреждающего характера. В Таразе и районах области при поддержке местных исполнительных органов установлены билборды и баннеры. На учет взято 6 600 жилых домов, в которых проживают социально уязвимые слои населения», - рассказал Галымжан Жанкораз.

Спикер отметил, что в жилых домах уязвимых групп населения установлены датчики, в том числе 1 580 датчиков угарного газа и 240 датчиков природного газа. «КазТрансГазАймак» установил в жилых домах на газовом топливе 16 312 газоанализаторов.

Совместно с представителями кооперативов собственников квартир, работниками газоэлектрохозяйства организованы сходы населения, в ходе которых жителям даны рекомендации. Проведено свыше 1 450 собраний и сходов с населением, на которых присутствовало более 21 тысячи человек.

«В ходе этих мероприятий проводится профилактическая работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, соблюдению противопожарных норм и требований при устройстве и содержании отопительных печей, газобаллонных установок в жилых помещениях, розданы памятки. С руководителями жилищных организаций проведены обучающие семинары по вопросам обеспечения пожарной безопасности многоквартирных жилых домов», - отметил спикер.

Помимо этого, в организациях образования проведено 97 интерактивных уроков с участием учащихся 560 школ. С работниками 771 подконтрольных объектов на территории области проведены противопожарные инструктажи, отметил старший инженер УГПК ДЧС Жамбылской области Галымжан Жанкораз.

Напомним, 21 февраля 2022 года в Казахстане утверждены новые правила пожарной безопасности. Согласно требованиям новых правил, пожарная безопасность на объекте обеспечивается не только руководителями организаций, но и физическими лицами, лицами, имеющими право владеть, пользоваться или распоряжаться объектом или помещением, иными словами - арендодателями.