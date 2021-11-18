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    Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией

    18 Ноября 2021, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о переговорах с Российской Федерацией касательно газификации северных и восточных регионов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Результат есть такой, что мы договорились начать уже конкретные разговоры, конкретные переговоры, которые коснутся технических параметров, которые коснутся коммерческих параметров – то есть, стоимость газа, минимальные объемы потребления, которые необходимы для обоснования строительства трубы. Буквально на этой неделе мы встречались с руководителем Газпром-экспорт, этот вопрос мы обсуждали», - сказал Магзум Мирзагалиев в кулуарах, после пленарного заседания Сената.

    Ранее, М. Мирзагалиев прокомментировал рост цен на горюче-смазочные материалы. «Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать, потому что при обсуждении цены на ГСМ мы должны помнить о двух вещах: независимости от цены на мировой Brent, а также цене подрядчика. Здесь не должна быть большая разница от сформированной цены. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна причина – большая разница в цене по сравнению с соседними странами», - заявил Магзум Мирзагалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Россия Минэнерго РК Газификация
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