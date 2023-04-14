Газифицировать коттеджный городок Family Village в этом году пообещал Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек назвал сроки начала газификации коттеджного городка Family Village, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первые улицы будут газифицированы в этом году», - сказал Женис Касымбек на отчетной встрече с населением района «Есиль».

Житель коттеджного городка попросил, чтобы газ был подведен подземным способом, как указано в проекте, но представитель акимата заявил, что газ будет проведен воздушно.

«К сожалению, у нас сложно с подземным способом. Во многих жилых массивах мы проводим воздушным способом», - добавил Женис Касымбек.

Ранее аким Астаны проинформировал о ситуации с дольщиками.

«Три года назад в городе было 16 тысяч дольщиков, сейчас две трети дольщиков получили свои квартиры. К сожалению, есть такие объекты, как ЖК «Фемида», где не до конца выданы правоустанавливающие документы. На этот год остается примерно 3,6 тысяч дольщиков, которым мы должны до конца года достроить жилье и отдать ключи», - сказал Женис Касымбек.



