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    Газета «Егемен Қазақстан» и «Казпочта» заключили меморандум о взаимодействии

    25 Ноября 2021, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Между газетой «Егемен Қазақстан» и АО «Казпочта» заключен меморандум о взаимодействии. Документ подписали председатель правления АО «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали и председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, наша сегодняшняя встреча очень важна. Мы очень высоко ценим самоотверженную работу сотрудников «Казпочты». Потому что до самых дальних деревень, где нет дороги, или труднодоступных регионов, вы доставляете газеты и журналы. Конечно, есть некоторые проблемы. На мой взгляд, сегодняшний меморандум между прессой и «Казпочтой» положительно влияет и на средства массовой информации страны в целом. Естественно, общественность ждет своевременного прибытия прессы. Поэтому желаем удачи и в деятельности «Казпочты», - сказал Дархан Кыдырали на церемонии подписания меморандума.

    В свою очередь, С. Саудабаев подчеркнул, что «Казпочта» в течение многих лет сотрудничает с газетами «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», которые выходят в всех регионах Казахстана и являются главными источниками официальной и деловой информации в республике.

    «Казпочта доставляет по подписке печатные издания даже в самые отдаленные населенные пункты нашей страны, чтобы казахстанцы узнавали актуальную и достоверную информацию. Считаю, что наше сотрудничество в части поддержания и расширения деятельности по распространению изданий будет плодотворным», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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