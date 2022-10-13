Газель и автобус столкнулись в Туркестанской области - один человек погиб

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 октября в дежурную часть УП Туркестана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По прибытию на место ДТП полицейские установили, что примерно 08.00 часов на трассе Самара – Шымкент столкнулись автомашина ГАЗель и пассажирский автобус Yutong.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами. Данный факт зарегистрировали по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Водитель ГАЗели, выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства», - сообщили в полиции.





Фото: polisia.kz



