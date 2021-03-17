Газбаллон взорвался в многоэтажном доме в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в одном из многоэтажных домов взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадал мужчина, который находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в 21 микрорайоне Караганды, в однокомнатной квартире на 5-ом этаже. Взорвался газовый баллон ёмкостью 27 литров.

«Шестнадцатого марта в 00 часов 45 минут, в 21 микрорайоне Караганды, в однокомнатной квартире на 5-ом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей и мебели на общей площади 5 квадратных метров. С места пожара госпитализирован мужчина 1994 года рождения. Пожар ликвидирован в 1 час 19 минут. Силами ДЧС по лестничному маршу спасён один человек и эвакуировано 25 человек (из них шестеро детей). К месту пожара привлекались 40 сотрудников и 11 единиц техники ДЧС. По предварительной версии, причиной пожара стала утечка газовоздушной смеси из редуктора 27-литрового газового баллона с последующим горением. ДЧС Карагандинской области напоминает: использование газовых баллонов запрещено в многоквартирных домах этажностью более 2-х этажей. Необходимо использовать только исправное газовое оборудование», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии мужчины.

«Шестнадцатого марта около 1 часа 30 минут в приемный покой клиники Макажанова бригадой скорой помощи из Пришахтинска был доставлен мужчина 1994 года рождения. Пациент доставлен в крайне тяжелом состоянии, в состоянии ожогового шока с ожогов пламени lll б степени конечностей, лица, шеи, спины площадью 45%. На данный момент находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как стабильно тяжелое», - рассказали в ведомстве.

В результате взрыва в доме возникли перебои с электроэнергией. Однако, по сообщению пресс-службы ТОО «Караганда Жарык», стало известно, что сейчас электричество отсутствует только в подъезде, где произошёл взрыв. Акимат Октябрьского района организовал работу по очистке квартиры и подъезда.

«Других пострадавших среди жильцов нет, и все они в своих квартирах. Отопление и подача воды в доме нормализовались. Что касается электричества, оно отсутствует только в подъезде, где произошел пожар, в ближайшее время специалистами ТОО «Караганды Жарык» вопрос будет решён. Силами местного акимата организована работа по очистке квартиры от последствий случившегося», - пояснили в ведомстве.