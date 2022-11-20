Газ взорвался в жилом доме на Сахалине: погибли 9 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Взрыв газа произошел в субботу в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. По последним данным, погибли девять человек, четверо из них - дети. Еще несколько человек могут находиться под завалами. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать газовый баллон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В субботу утром на Сахалине в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское произошел взрыв газа, который привел к обрушению одного из подъездов с пятого по первый этаж. Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 80 человек и 20 единиц техники.

Дом не газифицирован. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать газовый баллон, взорвавшийся в одной из квартир. Существует опасность обрушения соседнего подъезда. Он заблокирован.

По последним данным, погибли девять человек. По информации губернатора региона Валерия Лимаренко, четверо из погибших - дети. Еще девять человек пострадали. В доме проживало 33 человека, 23 из них живы, уточнил губернатор.

Более 170 жильцов дома на Сахалине, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Местные власти уже начали приобретение 15 квартир для жителей пострадавшего подъезда.

Генпрокуратура России взяла на контроль ход расследования уголовного дела.



