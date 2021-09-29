Газ стремительно дорожает для европейских потребителей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На предстоящем в октябре текущего года саммите лидеров Европейского Союза планируется рассмотреть вопрос роста цен на энергоносители, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Газ стремительно дорожает для европейских потребителей. По сообщению немецких СМИ , 50 региональных и местных компаний ФРГ уже подняли цены или объявили об их предстоящем повышении. Увеличение составляет в среднем 11,5%, так что для среднестатистического домохозяйства в ФРГ это означает дополнительную финансовую нагрузку в 172 евро в год.

Рост цен на газ также наблюдается в Великобритании, окончательно покинувшей Евросоюз в текущем году. Как сообщают британские СМИ , поставщик газа в Северной Ирландии объявил, что с 22 октября текущего года стоимость газа в сети Большого Белфаста вырастет на 32,98%.

Подорожание топлива коснется более 50 тысяч клиентов, при этом средний счет для семьи вырастет на 182 фунта стерлингов в год. Поставщик «Firmus Energy» заявил, что данный шаг вызван ростом мировых цен на газ на 200% с начала апреля 2021 года.

Управляющий директор компании Майкл Скотт извинился за рост цен, который, по его словам, вызван огромным увеличением стоимости покупки природного газа на мировых рынках.

«Это просто неизбежно, так как эти расходы полностью вне нашего контроля», - сказал он. «Когда мир снова начинает открываться после ограничений, связанных с COVID-19, это приводит к увеличению спроса на природный газ, а также к росту цен» - говорит представитель Великобритании.

Действительно налицо одно из основных правил экономики: закон спроса и предложения. Период пандемии привел к падению энергопотребления, что привело к падению цен на газ, а также на нефть и электроэнергию.

Экономический подъем, который мы наблюдаем в данное время по мере снятия ограничений по COVID-19 и ускорения кампаний вакцинации, снова вызывает рост цен и потребность в энергии.

Страны Евросоюза в отдельном порядке начали реагировать на рост цен для населения. К примеру, правительство Франции предложило единовременную выплату бедным домохозяйствам. Греция планирует субсидии уязвимым слоям населения, чтобы помочь оплачивать высокие счета за топливо.

Итальянский премьер-министр М.Драги объявил о дополнительном пакете расходов в размере 3 млрд евро для сдерживания цен на энергоносители внутри страны.

Вместе с тем некоторые страны призывают ЕС к более скоординированным действиям.

Так, Испания недавно призвала Брюссель дать более скоординированный ответ на рост цен. «Нам срочно нужно меню европейской политики для немедленной реакции на резкий скачок цен», - написали министр экономики Испании Надя Кальвино и министр энергетики и окружающей среды Тереза Рибера в письме, адресованном Еврокомиссии.

Члены правительства Испании попросили Еврокомиссию ограничить участие некоторых трейдеров на углеродном рынке ЕС, предупредив о риске того, что «финансовые спекуляции, а не реальные факторы слишком быстро поднимут цены».

Испанские министры также призвали к созданию централизованной европейской платформы для покупки газа, чтобы противодействовать влиянию блока на колебания международных рынков.

22 сентября комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила на пресс-конференции, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива, половина которого поступает из восточных стран. «Сегодняшняя ситуация подчеркивает, что мы должны как можно скорее положить конец нашей зависимости от иностранных поставщиков», -сказала она.

Тем не менее, конкретных политических мер для решения этой проблемы объявлено не было. ЕС заявил, что разработает «инструментарий» для государств-членов для решения проблемы скачков цен.

28 сентября Люксембург также призвал Европейскую комиссию защитить внутренний энергетический рынок ЕС, в том числе от возможных манипуляций со стороны снабжающих компаний.

«Задача Комиссии - обеспечить целостность европейского внутреннего рынка и гарантировать, что ни одна компания не воспользуется своим доминирующим положением для оказания влияния на цены», - заявил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес.

В то же время Еврокомиссия заявила, что скачок цен должен побудить страны ЕС быстрее отказаться от ископаемого топлива и обеспечить большему количеству граждан доступ к доступным возобновляемым источникам энергии.

Однако комментируя рост цен на энергоносители, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила, что уменьшение количества ветра в текущем году привело к снижению выработки энергии ветровыми электростанциями. Кроме того, по ее мнению, периоды сильной жары на юге Европы также сыграли ключевую роль в повышении цен на энергоносители.

По прогнозу президента Европейского центрального банка, инфляция в ЕС может быть выше двухпроцентного целевого показателя до конца этого года.

Инфляция недавно достигла трех процентов в Европе, причем рост цен на энергоносители был назван наиболее важной причиной. Кристин Лагард добавила, что есть все основания предполагать снижение роста цен на энергоносители в следующем году.



