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    Газ проведут в 8 сел Атырауской области

    28 Декабря 2022, 17:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году газ проведут в 8 сел Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Кайрат Нуртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области газом обеспечены 88,4% населения. Это два города и 135 населенных пунктов региона. В 18 селах подача природного газа отсутствует. Это села Ниетбай, Кетебай, Кенорыс, Томан, Мынтобе, Аукайран, Айбас, Жаскайрат, Кызыл уй, Койсары, Ноябрьск, Ескене, Былкылдакты, Коныраулы, Таскудук, Саркудук, Сарколь, Кенбай.

    Ведется строительство газопровода в шести селах Кызылкогинского района и в двух селах Исатайского района. После завершения в 2023 году работ газом будут обеспечены 145 сельских населенных пунктов, или 93,5% населения», - сообщил Кайрат Нуртаев.

    Кроме того, для увеличения мощности газопроводов разрабатывается проектно-сметная документация на строительство магистральных систем «АГТС Финская–120» и «Редут-АГРС Финская-120». Это позволит улучшить газоснабжение населенных пунктов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Газификация
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