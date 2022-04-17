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    Газ пришел в 22 населенных пункта Туркестанской области

    17 Апреля 2022, 14:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Долгожданное голубое топливо появилось в домах жителей 22-х населенных пунктов в шести районах Туркестанской области. Это 6 422 дома. Для газоснабжения объектов за счет бюджетных средств построено 410,7 км газопроводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Первыми к газу подключились села Теке, С. Кожанова, Н. Ондасынова и Б. Жалантоса Сауранского района. В этих населенных пунктах 956 домов, из них 125 готовы к подключению газа, а также 18 социальных и 10 коммунальных объектов.

    До конца апреля все 22 населенных пункта будут подключены к газу. Это село Коссеит Шардаринского района, села Мынбулак, Жузимдик, Бестогай, Акбулак, Косбулак, Кайнарбулак, Мадениет, Ынтымак Байдибекского района, села Жанаталап, Акуй, Куркелес, Дастан, Алгабас Сарыагашского района, села Султанбека Кожанова, Нуртаса Ондасынова, Б. Жалантоса Сауранского района, села Ынталы, Мыншукыр, Когам Отырарского района.

    Спрос на природный газ в регионе очень высок, ведь это самый густонаселенный регион страны.

    Работа по газификации поселков будет продолжена.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Акимат Регионы Общество Бюджет Газификация
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