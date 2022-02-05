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    Газ и атомная энергетика будут использоваться при переходе Евросоюза к «зеленой энергетике»

    5 Февраля 2022, 15:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду Европейская Комиссия опубликовала набор правил устойчивого финансирования, регулирующих вложения в «зеленые инвестиции», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Таксономия (классификация) занимает центральное место в «Зеленой сделке» стран Евросоюза – стратегии экономического развития, которая направлена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Вкладывать частный капитал можно будет в те источники энергии, которые признаны экологически чистыми.

    Еврокомиссия подчеркивает, что таксономическая классификация не определяет, является ли определенная технология частью энергетического баланса государств-членов ЕС. Цель состоит в том, чтобы ускорить переход к «зеленой энергетике», используя все возможные решения.

    Принимая во внимание научные рекомендации, руководство ЕС считает, что в переходный период частные инвестиции в газовую и ядерную деятельность играют важную роль.

    В принятых на этой неделе правилах говорится, что газовая и ядерная энергетика соответствуют климатическим и экологическим целям ЕС и позволят Европе ускорить переход от более загрязняющих видов деятельности, таких как производство угля, к климатически нейтральному будущему, в основном основанному на возобновляемых источниках энергии.

    Комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс заявила: «ЕС привержен достижению климатической нейтральности к 2050 году, и нам нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы добиться этого. Активизация частных инвестиций в переходный период является ключом к достижению наших климатических целей. Сегодня мы устанавливают строгие условия, чтобы помочь мобилизовать финансирование для поддержки этого перехода от более вредных источников энергии, таких как уголь».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Евросоюз Мировые новости
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