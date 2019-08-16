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    Гастрошоу национальной кухни устроят на фестивале «Jezkiik» в Улытау

    16 Августа 2019, 09:45

    УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Гастрономическое шоу покажут гостям Второго международного фестиваля этнокультурного наследия «Jezkiik», который пройдёт 24 августа в Карагандинской области, в сакральном месте Казахстана – Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

    Подробнее о предстоящем событии рассказал руководитель управлениякультуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

    Гастрошоу станет одной из специализированных зон нафестивале. Шеф-повар перед публикой будет готовить национальные казахскиеблюда, рассказывать об ингредиентах и истории происхождения традиционной едыкочевников.

    В живописной местности Болатсай будет сооружён этноаул.Основная часть программы пройдёт в музыкальной зоне. В спортивной зоне выступитгруппа каскадёров-наездников Nomad Stunts. В food-зоне гости смогут поесть икупить прохладительные напитки.

    Напомним, на Втором фестивале музыки «Jezkiik» выступят музыканты ифольклорные коллективы из Италии, Испании, Венгрии, Сербии и Казахстана. Насцену выйдут ведущие солисты концертного объединения имени К. Байжанова,артисты народного ансамбля песни и танца «Тоқырауын толқыңдары», исполнителинародных песен.

    В гала-концерте примут участие артисты театра национальныхтрадиций «Арлан», звёзды казахстанской эстрады: Каракат Абильдина и КыдыралиБолманов, легендарная группа «Дос Мукасан», группы «Улытау» и Alatau Serileri,степ-группа «Алтын батыр».

    В преддверии фестиваля, 22 августа, в Улытау пройдёт форумтуроператоров, на который пригласили специалистов из России, Турции, Германии идругих стран. Для них проведут экскурсию в мавзолеи Жошы хана, Алаша хана и подругим историческим памятникам и сакральным местам.

    23 августа здесь же состоится форум сельской молодёжи.

    На площадке фестиваля уже начали установку юрт, всего ихбудет 45. Приступили и к сборке этноаула, который включает в себя большуюсцену, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленникови другие сооружения.

    Первый международный фестиваль «Jezkiik» прошёл с большимуспехом в Карагандинской области в 2018 году. После этого музыкальноемероприятие решили сделать ежегодным.

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    Карагандинская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру
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