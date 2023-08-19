Гастроли казахстанского государственного корейского театра проходят в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В главном концертном зале Национальной Ассамблеи Республики Корея состоялся показ спектакля «40 дней чудес» республиканского государственного академического корейского театра Казахстана, находящегося на гастролях в Южной Корее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Спектакль посмотрели более 500 зрителей, в том числе председатель Межпарламентской группы дружбы «Корея – Казахстан» Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шик, депутаты, политики, деятели культуры и искусства, бизнесмены, а также руководство Министерства иностранных дел Южной Кореи и представители дипломатического корпуса.

Посол Казахстана Нургали Арыстанов отметил, что Государственный академический корейский театр – это единственный в мире театр с 90-летней историей, расположенный за пределами Корейского полуострова. Он также добавил, что этнические корейцы являются неотъемлемой частью современного казахстанского общества и вносят свой посильный вклад в развитие страны.

После торжественной части мероприятия творческий коллектив театра совместно с южнокорейским режиссером-постановщиком Кан Дэ Сик представил зрителям спектакль «40 дней чудес», который рассказывает об истории депортации корейцев в Казахстан, а также о жесте доброй воли казахского народа, проявившего милосердие и доброту к новым переселенцам.